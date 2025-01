Bergamonews.it - Sevizio civile universale, in Bergamasca aperte 240 posizioni con Associazione Mosaico

Bergamo. Sono 240 ledipossibili, in, con. Opportunità che si attuano negli enti associati, e a cui possono candidarsi i maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni. A livello regionale,– che ha la sede principale a Bergamo e, nel 2025 festeggerà i 25 anni di attività – conta 336. Le candidature devono essere presentate entro le 14 di martedì 18 febbraio (i dettagli sulla presentazione delle domande, i requisiti, e le schede dei progetti sono visionabili sul sito.org: nella sezione Partecipare, tra i bandi aperti di). I giovani e le giovani, a cui si chiede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, ricevono un compenso mensile di 507,30 euro.Gli ‘ambiti di intervento’ in cui rientrano i diversi progetti dellasono 14: Persone con disabilità, Adulti e terza età in condizioni di disagio, Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale, Migranti, Riqualificazione urbana.