Iltempo.it - Sardegna, la rabbia di Schlein: “Todde, sciatteria e incompetenza”. E ora il voto bis

e terribile». Ira del Nazareno contro i 5 Stelle per il caso. Più di qualche big dem, a microfoni spenti, non rinuncia a scagliare dardi verso quegli alleati che inavrebbero combinato un vero e proprio “papocchio”, come dimostrano le accuse sollevate dal Collegio regionale di garanzia elettorale, l'organo della Corte d'AppelloLe che ha dichiarato deca- re duta la governatrice. A rivelarlo il Corriere della Sera, che pubblica alcuni degli sfoghi più eclatanti in casa Pd. Basta, d'altronde, spulciare le carte per capire come ci sia stato più di qualche semplice errore di inesperienza. Sette, infatti, sono i punti contestati all'ex sottosegretaria. In primis non si capisce se le spese, indicate nei documenti depositati, siano da attribuire alla candidata in corsa per la presidenza o ai consiglieri del M5S.