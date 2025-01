Santa Marinella riqualificazione della Terrazza Giuliani | Dove sono i risultati?

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 gennaio 2025 – “Non possiamo fare a meno di esprimere una legittima preoccupazione di fronte allo stallo che segna i lavori di, una questione che, come ben sappiamo, è stata elevata a “priorità assoluta” dalla Consigliera Maura Chegia”. E’ quanto si legge in un comunicatoLega Salvini Premier di.“Ora che è trascorso un periodo sufficiente per fare il punto sulla situazione e per promuovere interventi concreti, ci chiediamo: che fine hanno fatto le promesse e i progetti annunciati con tanta enfasi? – prosegue il comunicato -. La cittadinanza, non ha bisogno di promesse da campagna elettorale o di giri di parole. La gente chiede risposte chiare, precise e soprattutto concrete. È giunto il momento di fissare una data certa per l’inizio dei lavori e dimostrare, finalmente, con i fatti, la volontà di portare a termine quanto annunciato.