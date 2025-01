Quotidiano.net - Padre Benanti esplora le “Intelligenze“

Leggi su Quotidiano.net

"Un programma sull’intelligenza artificiale, fatto ancora dagli umani". In una battuta che è anche una chiave di lettura,Paolo, teologo e docente di etica delle tecnologie, sintetizza il suo, il nuovo programma di Rai Cultura in tre puntate dedicato all’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni nella vita quotidiana, in onda il lunedì da oggi (ore 22) su Rai Scuola e il giovedì in terza serata su Rai3.– spiega, che lo firma insieme a Riccardo Lanzidei, Riccardo Mazzon e Gino Roncaglia con Maria Letizia Tega – "vuole offrire un punto di vista plurale ed etico sul tipo di trasformazione che leartificiali stanno introducendo nella nostra società. Non si tratta semplicemente di un qualcosa di tecnologico, non è qualcosa che è semplicemente sociale, ma richiede un approccio filosofico e anche spirituale".