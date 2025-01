Lortica.it - Oggi è l’Epifania

Leggi su Lortica.it

, il giorno che chiude il tempo delle festività, ma non solo. È un passaggio, una rivelazione. Il termine stesso, “Epifania”, dal greco “epipháneia”, significa “manifestazione, apparizione”. Non a caso, è il momento in cui qualcosa si svela: per i Magi fu il Bambino, per altri è un richiamo interiore, una luce improvvisa che ci fa vedere ciò che prima sembrava nascosto.Una festa di luce e ricercaci parla di ricerca. I Magi viaggiarono seguendo una stella, portando con sé oro, incenso e mirra¹. I loro doni non erano casuali: oro per il re, incenso per il divino, mirra* per il sacrificio. Ma forse la loro ricerca è ciò che conta davvero, più dei doni stessi. È un richiamo che tutti conosciamo: quella spinta che ci fa alzare lo sguardo al cielo per trovare un segno, qualcosa che ci guidi in un cammino personale.