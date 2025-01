Ilgiorno.it - Nel sacco della Befana. Alla Protezione civile un “super pickup“ utile a ogni emergenza

Leggi su Ilgiorno.it

Ilnuovo di zeccae lacome madrina: a bordo calze e carbone dolce per i bambini. Un’Epifania “anticipata“ e un po’ diversa quella celebrata ieri a Gorgonzola, fra piazze, sagrato e centro storico. Tripla inaugurazione per il nuovissimo mezzo del gruppo didi Gorgonzola, per l’occasione, e data la giornata, impiegato non per emergenze, ma per distribuire doni e dolci ai piccoli gorgonzolesi. Primo giorno di esercizio sotto il migliore degli auspici, dunque, per il nuovo mezzo, un4×4 Ford Ranger di colore bianco, con livrea e allestimento specialistico e tutte le attrezzature e le tecnologie più moderne: va ad aggiungersi ai mezzi già a disposizione nel parco veicoli del gruppo di volontari, operativi negli stati dio calamità in zona come in altre aree; darà il suo contributo, quando sarà necessario, alle tante attività di assistenzapopolazione, supporto ai soccorsi, ripristino del territorio e ricostruzione in caso di eventi calamitosi.