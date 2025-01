Panorama.it - Milan e Inter, per i soldi e per la gloria

Si gioca per la, ma, prima di tutto, per una montagna di. Benvenuti nel derby dio che assegna la Supercoppa Italiana nel mezzo del deserto: inutile storcere il naso, visto che molte delle 37 edizioni di questa competizione si sono disputate al di fuori dei confini nazionali. Mai come questa volta è valsa la pena volare fino a Riyadh così come nel 2024 e così come sarà almeno altre due volte prima del 2028. Si gioca per iperché chi conquisterà la vittoria traintascherà un gruzzoletto da 9,5 milioni di euro lasciandone allo sconfitto 6,7. Considerato che Lazio e Juventus, già tornate in Italia, si sono fermate a poco meno di 2,5 si capisce perché RedBird e Oaktree non possano disdegnare la settimana in terra saudita delle rispettive squadre.Si gioca per la, perché portare a casa il primo trofeo della stagione farebbe bene sia a Conceicao che a Inzaghi.