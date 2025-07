UFFICIALE | Carlo Musa Nuovo DS del Foggia Calcio 1920

Ufficiale: Carlo Musa è il nuovo Direttore Sportivo del Foggia Calcio 1920. Con entusiasmo e una visione ambiziosa, Musa prende le redini del mercato rossonero per la stagione 2025/26, portando con sé un bagaglio di esperienze e una passione autentica per il calcio italiano. Una scelta che rappresenta un passo decisivo verso un futuro brillante e ricco di successi. Il Profilo di Carlo Musa promette di rivoluzionare la strategia sportiva della squadra.

UFFICIALE: Carlo Musa È il Nuovo Direttore Sportivo del Foggia Calcio 1920. Il Foggia Calcio 1920 e l’Amministratore giudiziario hanno annunciato con entusiasmo l’ingresso di Carlo Musa come nuovo Direttore Sportivo per la stagione 202526. Una nomina che segna un passo importante nella costruzione del futuro rossonero, affidando le chiavi del mercato a un profilo giovane ma già con significative esperienze nel calcio italiano. Il Profilo di Carlo Musa: Esperienza e Gioventù al Servizio del Foggia. Nato a Roma il 5 febbraio 1990, Carlo Musa ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio con la Lupa Roma in Serie D. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com