Recupero biciclette | Comune AcegasApsAmga e Decathlon insieme per il riuso solidale

Comune di Padova, AcegasApsAmga e Decathlon uniscono le forze per un progetto innovativo di economia circolare: il recupero solidale delle biciclette usate. Un'iniziativa che trasforma il riuso in un gesto concreto di solidarietà , dando nuova vita a mezzi che possono fare la differenza per chi ne ha più bisogno. Scopri come questa collaborazione sta pedalando verso un futuro più sostenibile e inclusivo.

Parte a Padova un nuovo progetto di economia circolare che punta a dare nuova vita alle biciclette usate. Promosso da Comune e AcegasApsAmga in partnership con Decathlon Padova, l’intervento permetterà di intercettare, riparare e destinare a persone in difficoltà i mezzi a due ruote che i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

