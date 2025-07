Artisti per la pace a Milano venerdì 18 luglio

Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 21, il Circolo La Scighera di Milano si trasformerà in un palcoscenico di speranza e solidarietà. Adriano Formoso e tanti artisti si uniranno per la Pace, la Vita e i Diritti Umani in un evento che spezza il silenzio e riscopre il potere dell’arte come voce di cambiamento. Un’occasione imperdibile per ricordarci che l’arte può ancora fare la differenza.

Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 21.00, Adriano Formoso e tanti artisti insieme per la Pace, la Vita e i Diritti Umani saliranno sul palco del Circolo La Scighera in via Giuseppe Candiani a Milano – in rappresentanza di Altra Psicologia Lombardia, per dire NO alla guerra. Nel silenzio assordante di un’epoca in cui l’arte viene spesso sedata dal mercato e molti artisti di fama sembrano dimenticare il potere delle proprie voci, Adriano Formoso, psicologo, cantautore e promotore della serata, rompe il coro muto e sale sul palco per cantare la Pace. Dopo una personale campagna di sensibilizzazione culminata in un appello rimasto inascoltato da molte celebrità del panorama musicale, Formoso denuncia pubblicamente la mancata reazione collettiva del mondo dello spettacolo di fronte alle guerre in corso e al genocidio del popolo palestinese, perpetrato da interessi mostruosamente disumani. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Artisti per la pace a Milano venerdì 18 luglio

