Ucraina dai Volenterosi monito a Putin e grazie a Trump | prima volta degli Usa al meeting

In un contesto internazionale sempre più complesso, i leader della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina hanno lanciato un forte monito a Putin, ribadendo l’appoggio senza riserve a Kiev. Per la prima volta, gli Stati Uniti partecipano al meeting, segnando un nuovo passo nel sostegno globale alla sovranità ucraina. Un gesto che sottolinea l’importanza di un fronte unito contro le aggressioni e le violazioni del diritto internazionale.

(Adnkronos) – I leader della Coalizione dei Volenterosi per l'Ucraina, riuniti ieri a Londra, Roma e in videocollegamento, hanno riaffermato il loro impegno incrollabile verso la sovranità e l'integrità territoriale di Kiev, denunciando con fermezza "l'invasione illegale e non provocata di Putin, in flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite". Per la prima volta hanno .

