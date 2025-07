A Temptation Island Denise si avvicina al single Flavio Ubirti | Vorrei che Marco avesse le tue qualità

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, i sentimenti e le emozioni esplodono tra tradimenti e scoperte sorprendenti. Denise si avvicina al single Flavio Ubirti, rivelando ammirazione per la sua maturità , mentre Marco si trova a confrontarsi con la delusione e la voglia di rimanere fedele ai propri valori. In un mondo di tentazioni, chi saprà resistere e mantenere la propria sincerità ? Continua a leggere.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Denise si è avvicinata al single Flavio Ubirti, confessandogli: "Sei molto più maturo della tua età , a 24 anni il mio fidanzato stappava bottiglie nei locali". Dopo aver visto le immagini, Marco commenta: "Sono deluso, lei è una facile e io non la voglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

