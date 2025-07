L’attivista per la Palestina Mahmoud Khalil chiede 20 milioni di dollari di risarcimento a Trump | Arresto illegale e punitivo

Mahmoud Khalil, giovane attivista palestinese e ex studente di Columbia, si trova al centro di una controversia legale contro l'amministrazione Trump. Arrestato lo scorso marzo nonostante la carta verde, ora chiede un risarcimento di 20 milioni di dollari per un potenziale arresto illegale e punitivo. La sua vicenda solleva questioni cruciali sui diritti civili e le prese di posizione politiche, aprendo un dibattito su giustizia e libertà individuale.

Mahmoud Khalil, attivista palestinese di 30 anni ed ex studente della Columbia University arrestato lo scorso marzo nonostante fosse in possesso della carta verde e successivamente rilasciato, ha chiesto un risarcimento di 20 milioni di dollari all’amministrazione Trump. Secondo quanto riportato nella richiesta avanzata dai suoi legali, il giovane sarebbe stato ingiustamente detenuto e perseguitato per motivi politici, oltre a essere stato diffamato pubblicamente con accuse di antisemitismo. Il caso rappresenterebbe uno dei primi tentativi concreti di chiedere conto, attraverso la legge, delle presunte violazioni dei diritti civili subite da attivisti coinvolti nelle proteste per la Palestina negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

