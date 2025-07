Temptation Island 2025 Marco vuole chiedere il falò di confronto a Denise | cosa accadrà? | Video Witty Tv

Nel cuore di Temptation Island 2025, Marco affronta un momento decisivo: la scoperta del legame tra Denise e il tentatore Flavio lo scuote profondamente. Le insicurezze crescono, spingendolo a chiedere il falò di confronto. Come si evolverà questa delicata situazione? Scopriamolo insieme nel prossimo episodio, dove emozioni e rivelazioni prenderanno il sopravvento. Non perdere il video di Witty TV per vivere ogni istante di questa incredibile avventura.

Dopo aver visto alcuni video nel capanno, Marco vede un altro filmato durante il suo primo falò. La sua fidanzata Denise sta conoscendo meglio il tentatore Flavio e ciò fa scattare mille insicurezze nel giovane che teme un allontanamento della sua ragazza. Tornato nel villaggio, Marco si confida con i suoi amici e annuncia di voler chiedere il falò di confronto. Cosa accadrà nella prossima puntata? Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Marco vuole chiedere il falò di confronto a Denise: cosa accadrà? | Video Witty Tv

Denise, 36 anni, guardia giurata è fidanzata da 4 anni con Marco, 31 anni, gestore di un B&B. Convivono da un un anno e mezzo a Roma. Scrive Denise a #TemptationIsland per capire chi è davvero Marco. Non sa più se la ama e non si fida di lui, soprattutto

