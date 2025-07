Guida ai programmi tv di venerdì 11 luglio 2025 | film e show in prima serata

Preparati a scoprire cosa riserva la prima serata di venerdì 11 luglio 2025: tra emozionanti film, show coinvolgenti e approfondimenti di cronaca, la programmazione propone un ricco ventaglio di opzioni per soddisfare ogni interesse. Dalla musica ai grandi classici del cinema, ogni spettatore troverà certamente qualcosa di intrigante. Scopri con noi le principali offerte televisive di questa notte e scegli il tuo intrattenimento preferito!

La programmazione televisiva di questa sera presenta un'ampia varietà di contenuti, dai grandi eventi musicali alle fiction più apprezzate, passando per film cult e approfondimenti di cronaca. In questo contesto, si evidenziano le principali proposte che caratterizzano la prima serata del venerdì 11 luglio 2025, offrendo agli spettatori una scelta diversificata tra intrattenimento e informazione. offerte televisive principali in prima serata. musica e spettacoli dal vivo. Su Rai 1, alle 21.30, ritorna il grande evento musicale TIM Summer Hits 2025. La trasmissione è condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, che guidano lo show dedicato alle hit dell'estate, con l'ambientazione suggestiva di Piazza del Popolo.

