Ascolti tv ieri sera boom per Temptation Island | ecco i dati Auditel del 10 luglio 2025 in prima serata

ascolti tv ieri sera, con Temptation Island protagonista assoluto: il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 ha registrato un boom di ascolti, confermando il suo successo tra il pubblico. Dopo il debutto travolgente, la seconda puntata ha catturato l’attenzione di milioni di italiani, regalando colpi di scena e emozioni intense. Ecco i dati auditel del 10 luglio 2025, che dimostrano ancora una volta come il reality sia un vero fenomeno di audience.

Dopo il successo della prima puntata, Temptation Island torna con nuovi colpi di scena, catturando milioni di telespettatori Gli ascolti tv di ieri sera, 10 luglio 2025, hanno per protagonista Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 ha regalato nuovi colpi di.

