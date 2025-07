Incendio in un appartamento | tre feriti gravi due fratelli Le fiamme divampate da un barbecue

Un incendio devastante ha scosso Bisceglie, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di tre feriti gravi, tra cui due fratelli. Le fiamme, originate da un barbecue mal gestito, si sono propagate rapidamente nell’appartamento di via Fragata, trasformando una serata tranquilla in un incubo di terrore e apprensione. La comunità è ora in attesa di conoscere le sorti di chi è stato coinvolto, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per garantire la sicurezza di tutti.

Serata di terrore e apprensione a Bisceglie (Bat), dove un incendio è divampato nella tarda serata di giovedì 10 luglio all'interno di un appartamento in via Fragata.

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento - feriti - gravi

