Ucraina la conferenza di Roma | 10 miliardi a Kiev per ripartire Meloni | Sarà come l?Italia del boom Ecco gli accordi

L’attenzione internazionale si concentra a Roma, dove la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina ha visto impegni storici e un sostegno senza precedenti: 10 miliardi di euro destinati a Kiev, un segnale di ripartenza e speranza. Con Meloni in prima linea e un clima di solidarietà, la Capitale si trasforma nel cuore di un’Europa che vuole credere nel futuro. Gli accordi siglati tracceranno il cammino verso una rinascita condivisa, aprendo nuove prospettive per il continente.

Gli elicotteri sorvolano l'Eur senza concedersi un attimo di tregua. Il quartiere nel quadrante Sud della Capitale scelto per la conferenza della ricostruzione dell'Ucraina è.

