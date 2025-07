Beukema e il gesto virale sui social | anticipata la firma con il Napoli! VIDEO

L'entusiasmo esplode tra i tifosi del Napoli, e il video virale di Beukema sui social ha acceso la passione. La trattativa con il Bologna si avvicina alla sua fase finale, alimentando speranze e aspettative. Con ogni segnale che suggerisce un accordo imminente, i supporter sono pronti a celebrare un nuovo colpo di mercato. I tifosi aspettano solo questo momento per potersi...

Sui social è virale un video che riguarda Beukema e che ha infiammato i tifosi del Napoli sul suo sempre più probabile arrivo al Napoli. Fra le tante trattative del Napoli, quella per Sam Beukema sembra sempre pià vicina alla conclusione. Col Bologna la distanza è oramai minima e sembra oramai solo questione di tempo prima che arrivi un accordo totale per permettere il suo arrivo in azzurro. I tifosi aspettano solo questo momento per potersi gustare un pacchetto di difensori centrali forse mai così forte e completo anche nelle sue alternative. Beukema e l’autografo sulla maglia del Napoli (VIDEO). 🔗 Leggi su Spazionapoli.it