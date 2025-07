Temptation Island 2025 Denise si avvicina a Flavio | Ha cinquecentocinquantamila qualità | Video Witty Tv

In un turbinio di emozioni e rivelazioni scottanti, Temptation Island 2025 si conferma come il palcoscenico delle verità più intime. Denise si avvicina a Flavio, mentre Marco scopre un filmato che sconvolge il suo mondo. La seconda puntata svela un rapporto complicato, fatto di sudore e sacrifici, ma anche di inaspettate confidenze. Cosa riserverà il futuro ai protagonisti di questa saga sentimentale? Restate con noi per scoprire come andrà a finire.

Primo video nel capanno per Marco che vede un filmato della sua fidanzata Denise. Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, la donna rivela che la loro relazione è stata ‘sudata’. Un rapporto in cui è lei a fare tutto in casa. Nel villaggio intanto Flavio si avvicina a Denise e le confida che era la fidanzata preferita per lui: “ Per me è l’ultima spiaggia. Mi fa piacere e mi fa capire che forse non sono io quella sbagliata “. Marco poi vede un terzo video in cui Denise racconta che tipo di relazione vorrebbe e il giorno dopo un quarto video in cui la sua fidanzata parla con Flavio conoscendolo meglio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, Denise si avvicina a Flavio: “Ha cinquecentocinquantamila qualità” | Video Witty Tv

In questa notizia si parla di: temptation - island - denise - avvicina

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Preparate i portafogli (e magari anche qualche banca centrale) perché il mio compleanno si avvicina! Il 10 luglio 2025 è la data, e la mia wishlist è diciamo pure ‘ambiziosa’. Non si sa mai, a volte i sogni si avverano, no? ” Negli ultimi giorni non si fa che parlar Vai su Facebook

Temptation Island, seconda puntata: Alessio torna, Valerio fa volare oggetti; Denise e Marco, tradimento in arrivo a Temptation Island 2025?/ Il single Flavio li divide: volano tavoli!; Temptation Island 2025, Denise vicina al single Flavio: arriva la dura reazione di Marco.

Temptation Island 2025, Denise «mi sarebbe piaciuto se Marco avesse qualche qualità di Flavio» - Nella seconda puntata di Temptation Island è stata presentata la storia di Denise e Marco. Riporta ilmattino.it

Denise e Marco, tradimento in arrivo a Temptation Island 2025?/ Il single Flavio li divide: volano tavoli! - Tutto su Denise e Marco, coppia di Temptation Island 2025: lei scatena la dura reazione del fidanzato quando si avvicina al single Flavio Ubirti ... Segnala ilsussidiario.net