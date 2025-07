Oltre sette milioni di euro | così è stata battuta all’asta l’originale Birkin di Hermès – La foto

Oltre sette milioni di euro: questa la cifra record raggiunta all'asta per l’originale Birkin di Hermès, creata in esclusiva per Jane Birkin. Un vero e proprio simbolo di lusso e stile, capace di infiammare il mondo delle fashion icon. Questa straordinaria “it bag” si distingue per sette dettagli di design unici, elevando ulteriormente il suo status di oggetto culto. La sua storia incredibile continua a sorprendere.

Sette milioni di euro più i diritti d’asta: questo il prezzo pagato per la borsa Birkin creata appositamente da Hermès per l’attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. La “it bag” per eccellenza, diventata status symbol del lusso, è stata la star della vendita Fashion Icons di Sotheby’s a Parigi. Foto EPATERESA SUAREZ Una borsa iconica. L’accessorio si caratterizza per sette elementi di design unici che la distinguono da ogni altra Birkin prodotta successivamente. La maison parigina lo realizzò in esclusiva per la star londinese nel 1984, imprimendovi le sue iniziali J.B. nella parte frontale, sotto la chiusura, e consegnandole l’esemplare unico l’anno successivo, secondo quanto riferito dalla casa d’aste. 🔗 Leggi su Open.online

