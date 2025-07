In Veneto ecomafia e corruzione ambientale sono costantemente presenti | il rapporto

In Veneto, l’ecomafia e la corruzione ambientale rappresentano una presenza costante che minaccia il nostro territorio. I dati evidenziano un fenomeno diffuso, con controlli, denunce, arresti e sequestri che alimentano il giro di illegalità, danneggiando irreparabilmente l’ambiente e l’economia locale. La sfida è grande: bisogna agire subito per proteggere il nostro patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile.

Riguardo all’illegalità ambientale in Veneto rispetto al resto del Paese, i dati mostrano una presenza costante di questi reati tra controllo, persone denunciate e arrestate e sequestri, che contribuiscono all’incremento del valore economico degli incassi della criminalità, a danno dell’ambiente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Ambiente. Ecomafia 2025: reati ambientali in aumento, oltre 40mila illeciti - Il rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente rivela un preoccupante aumento dei reati ambientali in Italia: +14,4% in un anno, con un giro d'affari illecito di 9,3 miliardi di euro ... Da msn.com