L’Inter punta a rinforzare l’attacco con Christopher Nkunku, ma l’operazione si prospetta complessa e costosa. I dettagli delle trattative emergono da Alfredo Pedullà su Sportitalia, evidenziando le sfide economiche e le strategie del club nerazzurro. Tra cessioni e nuovi acquisti, il mercato si anima: quali saranno gli sviluppi e se l’Inter riuscirà a concludere questa sfida di mercato?

Christopher Nkunku è uno dei giocatori che l’Inter ha sondato per migliorare il suo reparto offensivo. I costi sono altissimi, Alfredo Pedullà ne parla su Sportitalia. CESSIONI – Alfredo Pedullà riassume la situazione in casa nerazzurra relativa alle cessioni: « Buchanan è un’operazione da 7-8 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita. L’ Inter vuole più di 10 milioni, c’è la volontà del ragazzo e il club nerazzurro manterrà il controllo del cartellino tramite una clausola di recompra. Su Asllani non c’è soltanto il Betis, il ragazzo sta prendendo tempo per capire ciò che vuole fare. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Nkunku-Inter operazione complicata. Costi altissimi – SI

