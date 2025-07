Aggressione al Cup dell' ospedale donna spazientita afferra per il collo un' operatrice e scatena il caos

Un episodio di tensione e paura scuote l’ospedale di Udine, dove una donna spazientita ha aggredito un’operatrice del Cup, scatenando il caos. Una giornata che avrebbe potuto essere tranquilla si è trasformata in un incubo a causa di un errore nel ritiro del biglietto e dell’attesa. La violenza non può avere spazio in ambienti dedicati alla salute; è fondamentale promuovere rispetto e sicurezza per tutti.

UDINE - Avrebbe sbagliato a ritirare il biglietto alla macchinetta automatica e poi si sarebbe spazientita per l?attesa a uno degli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup). 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Aggressione al Cup dell'ospedale, donna spazientita afferra per il collo un'operatrice e scatena il caos

In questa notizia si parla di: spazientita - aggressione - ospedale - donna

