Oasport.it - LIVE Milano-Monza 0-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: al via il 27esimo derby lombardo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MODENA-TRENTO DIDALLE 18.301-0 Primo punto persu errore in battuta di.16:59 Che atmosfera all’Allianz Cloud di. Tutto pronto per il!16:57 I giocatori stanno ultimando il riscaldamento. Roberto Piazza, appena intervenuto ai microfono a bordo campo, ha detto: “fondamentale entrare in partita dal primo minuto”.16:55 È Perugia, fino a qui, a guidare la classifica di. La squadra umbra si è attestata in vetta con 15 partite giocate (nessuna sconfitta).16:50 I precedenti tra le due squadre sono leggermente a favore dei meneghini, con 15 vittorie su 26 incontri contro le 11 di. All’andata, in casa, si impose il sestetto di Piazza per 3-1.16:45 L’incontro, ospitato al PalaLido (Allianz Clous) sarà arbitrato da Rossella Piane e Andrea Puecher (3° Denis Serafin).