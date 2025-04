Quotidiano.net - Le favole consolatorie oltre la realtà: il populismo secondo Trump

Che cosa c’è, davvero, nella testa di? Dove vuole arrivare e qual è il suo obiettivo? Come può alzare le spalle di fronte ai mercati, come può insultare deliberatamente e allegramente mezzo mondo, fra cui i suoi alleati più storici e più fedeli e cioè noi, proprio noi europei, falsando spudoratamente lastorica che lega e regola i nostri rapporti da ottant’anni? Cosa spera di ottenere, quale scopo lo guida? A fronte delle categorie economiche sulle barricate, delle borse in picchiata, del capitalismo globalizzato che in queste ore grida al golpe commerciale mondiale, lui ostenta il sorriso di chi può permettersi di fregarsene delle critiche e delle accuse. E dunque, che strategia sta perseguendo The Donald? Per prima cosa, questi giorni di montagne russe hanno avuto tra i molti effetti anche quello, inizialmente meno prevedibile, di distogliere l’attenzione dal grande fallimento della pace in Ucraina – al presuntuoso grido di “adesso si fa quello che dico io” – e dall’altrettanto fallimentare tregua nella Striscia.