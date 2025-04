Patrimoniale nel Pd Elly tassa i suoi | sono alla frutta

Elly Schlein lo avrebbe chiesto a tutti gli eletti per cercare di far fronte al “rosso” dei bilanci del Nazareno. Lo riporta Lo Spiffero, la testata online fondata e diretta da Bruno Babando, giornalista e scrittore torinese. Quello lanciato dalla leader dem, insomma, sarebbe una sorta di tariffario sulla base della cariche occupate, con i prezzi che aumentano col peso delle poltrone. "I consiglieri di quartiere o dei municipi delle città sotto i 500 mila abitanti devono sganciare 10 euro per la tessera, mentre i loro colleghi dei Comuni sotto i 15 mila abitanti pagano lo stesso. Se sei un componente di una giunta comunale con meno di 15 mila anime, ti tocca tirar fuori 20 euro. E i sindaci? Stessa cifra, 20 euro, purché il paesello non superi i 15 mila abitanti. Liberoquotidiano.it - Patrimoniale nel Pd, Elly tassa i suoi: sono alla frutta Leggi su Liberoquotidiano.it Un contributo “una tantum” a tutti gli eletti, con un livello crescente di contribuzione: la segretaria del PdSchlein lo avrebbe chiesto a tutti gli eletti per cercare di far fronte al “rosso” dei bilanci del Nazareno. Lo riporta Lo Spiffero, la testata online fondata e diretta da Bruno Babando, giornalista e scrittore torinese. Quello lanciato dleader dem, insomma, sarebbe una sorta di tariffario sulla base della cariche occupate, con i prezzi che aumentano col peso delle poltrone. "I consiglieri di quartiere o dei municipi delle città sotto i 500 mila abitanti devono sganciare 10 euro per la tessera, mentre i loro colleghi dei Comuni sotto i 15 mila abitanti pagano lo stesso. Se sei un componente di una giunta comunale con meno di 15 mila anime, ti tocca tirar fuori 20 euro. E i sindaci? Stessa cifra, 20 euro, purché il paesello non superi i 15 mila abitanti.

