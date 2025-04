Ilgiorno.it - Milano, aggredita dentro l’auto in corsa: l’ex arrestato per stalking e lesioni

Leggi su Ilgiorno.it

– "Mi diceva ‘putt. di mer.’ e mentre guidava mi stringeva il collo con la mano destra. Poi mi palpava con forza il seno. Temevo volesse violentarmi e avevo anche paura perché sbandava di continuo”. Quando la donna ha avvistato una macchina della polizia locale, venerdì alle 19, ha urlato forte, sperando che gli agenti la sentissero e la salvassero da quell’uomo che la tormentava: A.B.G., venticinquenne marocchino con precedenti. I ghisa hanno sentito quelle grida d’aiuto provenienti da un’auto nera che era obliqua sulla carreggiata di via Bicocca degli Arcimboldi angolo viale Sarca: al volante c’era un uomo che stava aggredendo una donna, con il mezzo ancora in moto. Così gli agenti di Zona 9, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, dopo gli accertamenti l’hannocon l’accusa dipersonali e in più l’hanno indagato in stato di libertà per tentata violenza sessuale e minaccia di diffondere video a contenuto sessualmente esplicito.