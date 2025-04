Lanazione.it - Maxi sequestro e denuncia. Rifiuti accatastati nel terreno: c’era anche materiale ospedaliero

Leggi su Lanazione.it

Campagnatico, 6 aprile 2025 – Probabilmente ci vorranno mesi per arrivare al termine dell’opera di bonifica. Ancora diverso tempo servirà per classificare con precisione il tipo diaccumulati, e molto si renderà poi necessario per la rimozione e la ’pulizia’ del. Quella che si sono trovati di fronte i carabinieri del Nucleo di polizia giudiziaria della Procura, infatti, è un’area di diverse migliaia di metri quadrati nel terrirorio comunale di Campagnatico completamente occupata dadi varie dimensioni e di varie tipologie, compresosanitario, di cui adesso dovrà essere ricostruito il percorso che lo ha ’condotto’ fino lì. Ma, soprattutto, chi ce lo ha portato. Ancor prima di procedere ad un controllo a contatto diretto con ilaccatastato, i tecnici dell’Arpat hanno chiesto l’intervento degli specialisti del reparto ’Nbcr’ dei vigili del fuoco affinché verificassero la presenza o meno diradioattivo.