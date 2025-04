Succederà prima di quanto pensi

Leggi su Justcalcio.com 2025-04-03 13:02:00 Calcio italiano:L’attaccante belga Napoli Romelu Lukaku, 31 anni e capocannoniere nella storia della squadra belga, Ha in programma di tornare dopo la Coppa del Mondo 2026 ad Anderlechtil club in cui ha iniziato la sua carriera, Secondo i giornali “Het Nieuwsblad” e “Dh Les Sports”.“Non è ancora una promessa registrata nella pietra, ma è nella tua mente. Romelu Lukaku ha dimostrato nel suo ambiente che il momento ideale per tornare ad Anderlecht sarebbe stato dopo la Coppa del Mondo del 2026 “pubblica oggi ‘Het nieuwsblad ‘.L’attaccante di Napoli, chiave della Fiorentina, aggiunge 10 gol e nove assistenza nella serie AQuell’intestazione insiste questo L’Anderlecht “non è stato ufficialmente informato, ma” Big Rom “ha fatto sapere Recentemente nel suo ambiente che l’estate del 2026 Sarebbe il momento ideale.

Ancellotti: "Non deciderò io quando andare via dal Real, ma prima o poi succederà" - Prima o poi succederà. Davide diventerà un allenatore bravo. La pensione? Sono già in pensione. Continuerò a seguire il calcio sicuramente. Mi piacerebbe visitare i posti che non ho visto