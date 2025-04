Blaugrana estende il piombo in cima nonostante il sorteggio

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 23:03:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il Barcellona ha esteso il vantaggio ina Laliga a quattro puntiabbia disegnato solo 1-1 con Real Betis.Istavano cercando di liberare sei dal Real Madrid dopo la loro perdita all’inizio della giornata, ma non potevano sfruttare appieno la situazione a portata di mano.Tuttavia, ci sono voluti solo sette minuti per il Barcellona per rompere lo stallo. Lamine Yamal ha tagliato all’interno dalla destra e ha alimentato Ferran Torres, che ha consegnato un passaggio per la prima volta perfettamente ponderato a Gavi.Il centrocampista, segnando la sua centesima apparizione di Laliga, si è fantasma nella scatola e ha fatto passare la palla oltre Adrian per dare al padrone di casa.