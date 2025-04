Lanazione.it - Le bancarelle del futuro. Ecco i primi 12 chioschi: “È una giornata storica”

Pisa, 6 aprile 2025 – Da domani entreranno “in servizio” le prime 12 nuovedel mercato turistico di piazza del Duomo nella nuova collocazione di via Contessa Matilde al posto di altrettanti banchi che lasceranno l’area monumentale per insediarsi nelle nuove aree concepite dall’amministrazione comunale nell’ambito del maxi restyling dell’area monumentale grazie ai fondi Pnrr, che si uniscono a quelli stanziati dal Comune per la realizzazione dei nuovi banchi. “Per la città è un giorno storico - ha detto il sindaco, Michele Conti - perché portiamo a soluzione un problema di cui in città si discute da decenni. Inoltre, grazie alle risorse Pnrr potremo finalmente restituire la giusta dignità a un’area di pregio riconosciuta a livello internazionale come patrimonio Unesco. NuovePnrr, la riqualificazione del mercato turistico tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi a Pisa, il 5 aprile 2025 (foto di Enrico Mattia Del Punta) L’area del mercato lungo le mura urbane, interamente riqualificata e abbellita con l’introduzione di filari alberati, vede una nuova localizzazione dei punti di vendita lungo il percorso turistico, con banchi omogenei, eleganti e funzionali, frutto di un progetto concordato con la Soprintendenza e di un ulteriore finanziamento di 3 milioni a carico del Comune“.