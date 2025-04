Lanazione.it - Multato chiede risarcimento da 300mila euro al Comune

Cerreto Guidi (Firenze), 6 aprile 2025 – Ha fatto causa aldi Cerreto Guidi, dopo esser stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza a seguito di un incidente,ndo undi. Il verdetto di primo grado è però stato favorevole all’ente, anche se adesso dovrà essere la Corte d’appello a esprimersi. È la bizzarra storia che oppone un automobilista al: l’ente ha incaricato nei giorni l’ufficio legale in modo da poter sostenere l’Appello, dopo la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio. Per una vicenda complessa risalente a dicembre 2010 e ricostruita in una delibera di giunta: l’utente della strada protagonista di questa storia, in seguito ad un incidente stradale sul territorio cerretese, “fu sottoposto ad alcool test ed ad una serie di procedimenti (tra i quali anche uno di carattere penale) – si legge nell’atto –, ritenuti dallo stesso ’viziati’ da un utilizzo non corretto dell’apparecchiatura di rilevamento del tasso alcolemico da parte degli agenti di polizia municipale intervenuti in quella circostanza, rendendo, a giudizio dello stesso, tale accertamento illegittimo”.