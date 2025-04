Evacuazione del Parlamento di Ottawa | uomo barricato nell' East Block

Parlamento di Ottawa (il cosiddetto East Block) dopo che un uomo si è barricato in uno degli edifici, riportano i media internazionali. Le autorità hanno chiesto al pubblico di evitare la zona intorno a Parliament Hill, che ospita il Parlamento del Paese. "nell'area c'è una grande presenza di polizia. L'East Block è stato evacuato", ha affermato l'Ottawa Police Service sui social media, aggiungendo che al mento "non ci sono feriti". La polizia è arrivata nella zona dell'East Block poco prima delle 15:00 di sabato (le 21:00 in Italia) e successivamente ha posto in lockdown l'intera aerea di Parliament Hill. Secondo l'emittente televisiva Ctv, il servizio di sicurezza del Parlamento (Pps) ha emesso un'allerta alle 14:45 ed ha chiesto alle persone che si trovavano all'interno degli edifici di "cercare rifugio nella stanza più vicina, chiudere e bloccare tutte le porte e nascondersi". Quotidiano.net - Evacuazione del Parlamento di Ottawa: uomo barricato nell'East Block Leggi su Quotidiano.net La polizia canadese ha evacuato la zona che ospita gli uffici deldi(il cosiddetto) dopo che unsi èin uno degli edifici, riportano i media internazionali. Le autorità hanno chiesto al pubblico di evitare la zona intorno a Parliament Hill, che ospita ildel Paese. "'area c'è una grande presenza di polizia. L'è stato evacuato", ha affermato l'Police Service sui social media, aggiungendo che al mento "non ci sono feriti". La polizia è arrivataa zona dell'poco prima delle 15:00 di sabato (le 21:00 in Italia) e successivamente ha posto in lockdown l'intera aerea di Parliament Hill. Secondo l'emittente televisiva Ctv, il servizio di sicurezza del(Pps) ha emesso un'allerta alle 14:45 ed ha chiesto alle persone che si trovavano all'interno degli edifici di "cercare rifugioa stanza più vicina, chiudere e bloccare tutte le porte e nascondersi".

Evacuazione del Parlamento di Ottawa: uomo barricato nell'East Block. Evacuazione del Parlamento canadese: barricata in East Block suscita allerta a Ottawa. Ne parlano su altre fonti

Uomo barricato in Parlamento canadese, zona evacuata - La polizia canadese ha evacuato la zona che ospita gli uffici del Parlamento di Ottawa (il cosiddetto East Block) dopo che un uomo si è barricato in uno degli edifici, riportano i media internazionali ... (ansa.it)

Canada. Evacuato Parlamento a Ottawa, uomo asserragliato - L'attività parlamentare in questo periodo è ferma dopo lo scioglimento del 23 marzo in vista delle elezioni convocate per il 28 aprile ... (msn.com)

Il Parlamento di Ottawa circondato dalla polizia, uomo asserragliato -VIDEO - Il Parlamento di Ottawa è stato evacuato dalla Polizia canadese poiché un individuo ancora sconosciuto si è asserragliato nell'ala est dell'edificio, quella in cui si trovano gli uffici di parlamentar ... (msn.com)