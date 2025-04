Ilrestodelcarlino.it - La scoperta del Donatello racchiusa in un libro

Fabriano (Ancona), 6 aprile 2025 – L’oratorio della Carità di Fabriano si è fatto scrigno per la presentazione del volume “e Il San Pietro Martire a Fabriano: riflessioni dopo il restauro” edito da Fondazione Marche Cultura e curato da Alfredo Bellandi, Giorgio Bonsanti e Giancarlo Gentilini. Unin cui sono raccolti i contributi dei relatori intervenuti nel convegno di studi del 29 ottobre 2023 e le più recenti riflessioni sull’attribuzione dell’opera al celebre scultore, pittore e architetto del Quattrocento italiano. L’opera, per secoli celata alla vista e al riconoscimento, è stata riall’interno della chiesa di San Domenico di Fabriano, dove giaceva quasi dimenticata in una nicchia nascosta. “Attribuita erroneamente per anni a un artista ottocentesco, oggi, grazie agli studi approfonditi degli esperti, contenuti in questo volume, possiamo confermare che si tratta di un autentico capolavoro di, raffigurante San Pietro Martire, il santo domenicano noto per la sua lotta contro l’eresia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi -.