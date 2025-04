Ilrestodelcarlino.it - Strage di Suviana, la sorella di una delle vittime: “Nessuno dia la colpa ai morti”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 aprile 2025 – Nicoletta D’Andrea si fa portavoce della sua numerosa famiglia a cui è stato strappato via un pezzo: il loro Alessandro, “il nostro inventore”, è rimasto ucciso nel disastro diil 9 aprile 2024. Lo piangono, inconsolabili, Nicoletta, l’altra, Federica, il papà Daniele, la mamma Carla e poi Sara, la compagna di Alessandro da una vita. Hanno perso l’amato figlio, fratello e fidanzato (originario di Forcoli, Pisa) nell’esplosione della centrale elettrica di Bargi, nota come ‘ladi’: aveva appena 37 anni. I familiari sono assistiti dall’avvocato Gabriele Bordoni. Il pomeriggio del disastro, di cui ricorre l’anniversario mercoledì, hanno perso la vita altre sei persone. E ad oggi, l’acqua nella centrale è ferma al piano meno 5, in attesa di un importante intervento dei vigili del fuoco, per cui per ora non è stato possibile svuotarla ulteriormente e dunque far entrare i periti per i primi sopralluoghi.