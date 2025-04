Lo sfogo di una mamma | Mia figlia nel mirino dei bulli la scuola non ci aiuta

scuola non ci voglio più andare”. È l’8 dicembre, una serata come un’altra, che mamma e figlia decidono di passare al Cineplex a vedere un film. Iniziano qui le preoccupazioni di una madre che vede sua figlia Emma (usiamo un nome di fantasia per tutelare la ragazza minorenne, ndr) triste e sempre più chiusa in sé stessa. “Mi fanno notare che mia figlia sta passando molto tempo al telefono – spiega la madre – così, quella sera, al rientro a casa, le chiedo cosa sia successo per arrivare a non voler più tornare a scuola”. Emma nel suo percorso scolastico, in questa scuola di Pontedera, ha sempre avuto voti alti, racconta la mamma, ed era la prima volta che manifestava questa ritrosia. “A scuola mi dicono brutte parole” resta vaga. “Brutte parole, cosa?” incalza la mamma. Lanazione.it - Lo sfogo di una mamma: “Mia figlia nel mirino dei bulli, la scuola non ci aiuta” Leggi su Lanazione.it Pontedera, 6 aprile 2025 – “Basta, anon ci voglio più andare”. È l’8 dicembre, una serata come un’altra, chedecidono di passare al Cineplex a vedere un film. Iniziano qui le preoccupazioni di una madre che vede suaEmma (usiamo un nome di fantasia per tutelare la ragazza minorenne, ndr) triste e sempre più chiusa in sé stessa. “Mi fanno notare che miasta passando molto tempo al telefono – spiega la madre – così, quella sera, al rientro a casa, le chiedo cosa sia successo per arrivare a non voler più tornare a”. Emma nel suo percorso scolastico, in questadi Pontedera, ha sempre avuto voti alti, racconta la, ed era la prima volta che manifestava questa ritrosia. “Ami dicono brutte parole” resta vaga. “Brutte parole, cosa?” incalza la

