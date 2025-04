Lanazione.it - “Non si arrese per quel sorriso”. Il soldato Gino Nardi: prigioniero in Scozia, rientrato nel 1946. L’attesa della fidanzata Iva

Prato, 6 aprile 2025 – La storia diè un romanzo vero. Fu undell’esercito italiano, deportato in Gran Bretagna nel 1943, dopo aver combattuto in Africa,a Prato ben oltre la fineSeconda guerra mondiale, nel. Una giovinezza spezzata e una prigionia che avrebbero potuto cancellarlo e che invece, l’hanno visto tornare “vincitore”. Grazie alla sua arte di vivere, alla sua forza, al ricordosua città efamiglia che hanno tenuto attaccati il suo cuore e la sua mente. E a una foto scattata a Napoli prima di imbarcarsi per la Libia che portava sempre con sé, prima in trincea e poi nel campo di Brahan Castle. Lui e laIva, abbracciati e sorridenti. Non sipere per rivedere il Bisenzio. Al suo incrollabile esempio è dedicata una mostra, in calendario per gli 80 anni dalla fine dila guerra, dal titolo “tra Prato, l’Africa e la” che si aprirà sabato 12 aprile all’Archivio di Stato in palazzo Datini, via Ser Lapo Mazzei, fino al 17 maggio.