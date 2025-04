Una spesa di oltre 15 milioni Ciclovia Levanto-Monterosso | il progetto resta nel cassetto

resta nel cassetto, almeno per ora, il progetto di recupero delle gallerie ferroviarie dismesse nei comuni di Levanto e Monterosso. L’idea di ampliare la celebre ciclopedonale Maremonti – che unisce Levanto a Bonassola e Framura – fino a Monterosso, nell’ambito del maxi progetto interregionale legato alla Ciclovia Tirrenica, è stata infatti temporaneamente accantonata a causa dei costi elevati dell’opera. La presa d’atto è arrivata nella recente riunione del consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque terre, alla luce dei costi messi nero su bianco dal progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato da uno studio di ingegneria geotecnica, decisamente superiore al budget ottenuto dall’ente di Manarola dal ministero dell’Ambiente nell’ambito dei finanziamenti ottenuti dal programma nazionale di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dei parchi nazionali. Lanazione.it - Una spesa di oltre 15 milioni. Ciclovia Levanto-Monterosso: il progetto resta nel cassetto Leggi su Lanazione.it Cinque Terre, 6 aprile 2025 –nel, almeno per ora, ildi recupero delle gallerie ferroviarie dismesse nei comuni di. L’idea di ampliare la celebre ciclopedonale Maremonti – che uniscea Bonassola e Framura – fino a, nell’ambito del maxiinterregionale legato allaTirrenica, è stata infatti temporaneamente accantonata a causa dei costi elevati dell’opera. La presa d’atto è arrivata nella recente riunione del consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque terre, alla luce dei costi messi nero su bianco daldi fattibilità tecnica ed economica elaborato da uno studio di ingegneria geotecnica, decisamente superiore al budget ottenuto dall’ente di Manarola dal ministero dell’Ambiente nell’ambito dei finanziamenti ottenuti dal programma nazionale di interventi di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici dei parchi nazionali.

Una spesa di oltre 15 milioni. Ciclovia Levanto-Monterosso: il progetto resta nel cassetto. Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON). Sanità piemontese: oltre 115 milioni per i gettonisti, un quarto della spesa nazionale. Allarme sulla spesa farmaceutica, in Puglia conti in rosso: bruciati oltre 1,2 miliardi in 6 anni. Pagamenti di fondi europei agricoli: 151 milioni di euro nell’ultimo bimestre. Fisco, in Italia il 15% contribuenti paga il 63,4% delle tasse. Ne parlano su altre fonti

Fusioni, nel primo trimestre operazioni per oltre 15 miliardi in Italia - Nei primi tre mesi dell’anno si sono registrate 310 operazioni per un controvalore complessivo di 15,3 miliardi di ... Kkr per un investimento di oltre 2,9 miliardi di euro, ma anche l ... (ilsole24ore.com)

Quanto pagano gli italiani per curarsi (oltre 40 miliardi l'anno) e per cosa - (msn.com)

Il bilancio è approvato . La spesa corrente dell’ente torna oltre i 18 milioni - "La spesa corrente è tornata a superare 18 milioni di euro ... più di 70mila euro dal fondo di solidarietà comunale oltre a tagli sugli investimenti. Infine è stato tagliato il fondo per ... (lanazione.it)