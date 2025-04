Reggio Emilia, 6 aprile 2025 – La salute di una bimba fa mettere da parte campanilismi e vecchie ruggini tra tifosi. Prima solo il terremoto e l’alluvione ci erano riusciti. Staci è riuscita laPiredda, una bimba di nemmeno 4 anni di Reggio Emilia. Nata con una malformazione congenita ossea alla gamba e al piede destro, lasi sta sottoponendo ad un percorso di cura che la vedrà affrontare diversi interventi chirurgici innovativi all’estero, molto costosi. Motivo per cui la famiglia ha avviato una raccolta fondi per sostenere le ingenti spese mediche previste, primo fra tutti un intervento a Varsavia, in Polonia. La patologia di cui soffre si chiama emimelia tibiale, ed è estremamente rara, colpisce un bambino su un milione. I due gruppi reggiani di tifo organizzato - Vandelli e Teste Quadre - si sono mobilitati, dando vita ad una cena a cui hanno preso parte oltre 400 persone, oltre ai vertici della Reggiana Calcio e hanno raccolto più di 11mila euro.

Ultras rivali per una volta uniti: “Aiuteremo la piccola Regina”.

Ultras divisi sugli spalti, ma uniti nella solidarietà.

Tessera del tifoso: in migliaia in piazza a Roma per dire "non la vogliamo".

Sporting Lisbona, dedica dei tifosi agli ultras italiani: coreografia con 34 loghi (VIDEO).