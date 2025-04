Aggredito in pieno giorno nel suo bar ‘Mi ha dato calci e pugni poi è fuggito via con soldi e bottiglie’

Lanazione.it - Aggredito in pieno giorno nel suo bar. ‘Mi ha dato calci e pugni, poi è fuggito via con soldi e bottiglie’ Leggi su Lanazione.it Viareggio (Lucca), 6 aprile 2025 – Un pomeriggio che scorreva un po’ più lento del solito. Così, seduto ai tavoli del suo Bir Bar, a due passi dal Tabarracci, sulla via Fratti di fronte alla Pineta di Ponente, Giovanni Maggini si è appisolato. Appena l’attimo di chiudere gli occhi, appesantiti dalla stanchezza delle giornate di lavoro “che cominciano sempre all’alba, per preparare le colazioni ai clienti”, che a svegliarlo è stato il rumore di una bottiglia. Piombata di colpo a terra. Approfittando di quel momento di distrazione, e della porta rimasta socchiusa, un uomo si è infatti introdotto nel bar, cercando di arraffare ciò che poteva. E “Quando l’ho visto – racconta Maggini – ho provato a fermarlo, tirandolo per la giacca.” A quel punto però il malvivente avrebbe reagito, con una scarica di botte che sono costate al barista una prognosi di 35 giorni secondo il referto del Pronto Soccorso.

