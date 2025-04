Ilrestodelcarlino.it - Piano sicurezza per la visita di Carlo e Camilla a Ravenna: tiratori scelti e artificieri

, 6 aprile 2025 – Saranno circa 500 le unità impiegate per ladei reali britannici e del presidente della Repubblica nel corso della. Oltre apiazzati in alcuni punti strategici della città e agliche, con l’ausilio pure di cani specializzati, dovranno monitorare eventuali contenitori sospetti o comunque pacchetti abbandonati, tutte le forze di polizia saranno impegnate sul campo, nessuna esclusa. A queste, si aggiungeranno diversi volontari sparsi per il territorio comunale. In quanto ai singoli, la norma prevede che per i capi di Stato lapersonale sia a carico dei carabinieri. Il che significa i corazzieri per Sergio Mattarella. E i Gis (gruppo intervento speciale, le ’teste di cuoio’ dell’Arma volute a fine anni ’70 dall’allora ministro degli interni Francesco Cossiga) per i reali britannici, il reIII e la regina consorte