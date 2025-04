Justcalcio.com - TS – “Alcune cose si imparano da ragazzini a scuola calcio…”

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-05 23:46:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport:Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pari del Milan per 2-2 raggiunto in rimonta sulla Fiorentina grazie alle reti di Abraham e Jovic. Il tecnico portoghese ha dichiarato: “Ci sono errori individuali, ma non solo in difesa. C’è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare. Per me non è facile sono comportamenti del calcio e dicalcio che sida. Approccio brutto, stiamo lavorando. I primi 25 minuti non sono stati come li avevamo preparati. Il colpevole sono io”. In seguito ha aggiunto su Theo Heranandez: “A livello offensivo Theo è molto forte, riesce sempre a creare difficoltà agli avversari. Tutti i laterali offensivi come lui sarebbero più protetti giocando in una difesa a 5, ma lui sa giocare anche a 4 senza dubbio”.