Anziani over 64 ogni 100 giovani under 15) più alto rispetto alla media italiana: 241,9 contro 207,6. Lanazione.it - Anziani e con necessità crescenti Leggi su Lanazione.it Firenze, 6 aprile 2025 – Che cosa resterà del welfare e della nostra sanità da qui ai prossimi decenni? E’ questa la grande domanda, priva di risposte certe e per questo ancor più angosciante, che ci pone con estrema urgenza l’attualità delle risorse mai sufficienti per il servizio sanitario pubblico. Un punto interrogativo che assume toni drammatici se soltanto si scorrono i numeri dell’inverno demografico elaborati dall’Istat nei giorni scorsi. Numeri noiosi ma indispensabili come memento, perché sono una sveglia per il nostro Paese ma anche per la Toscana, ai primi posti della classifica delle regioni più anziane. L’età media è salita a 48,2 anni (era 48 l’anno precedente), superiore alla media italiana, pari a 46,8 anni e con l’indice di vecchiaia (over 64 ogni 100 giovani under 15) più alto rispetto alla media italiana: 241,9 contro 207,6.

