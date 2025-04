Ilrestodelcarlino.it - Spinelli, terza laurea a 89 anni: “Merito della mia insegnante”

Modena, 6 aprile 2025 – A quasi novant’, Italonon ha mai smesso di farsi domande. Per cercare risposte è arrivato, da Finale Emilia, a Macerata. E proprio nell’Aula Magna di Filosofia dell’Università di Macerata martedì, per lavolta, si laureerà. Una domanda, su tutte, l’ha portato a cercare risposte. ‘Dove finisco le anime dopo la morte?’. Il suo cammino inizia così a 79, dopo la perditamoglie Angela, desideroso di capire cosa resti delle persone amate quando se ne vanno. “Non so se ho trovato una risposta – dice oggi – ma so che Angela sarà con me, anche martedì, quando discuterò la mia tesi”. Operaio per una vita alla Fiat di Modena, prima come montatore poi come programmatore, e ancora prima materassaio. E’ nato a Finale Emilia, dove vive ancora oggi.