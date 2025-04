Como Chanel entra in Mantero Seta | alla maison il 35% del marchio

Como – Il colosso dell'alta moda Chanel ha acquisito un terzo di Mantero Seta, uno dei marchi più blasonati del tessile lariano. La maison transalpina da oltre mezzo secolo collabora con l'azienda comasca che è partner imprescindibile delle sue collezioni più esclusive oltre che fornitore dei preziosi filati che poi si trasformano in abiti di lusso venduti in tutto il mondo. Chanel è entrata in Mantero Seta con una quota di minoranza molto significativa, pari al 35% delle azioni, all'orizzonte non c'è alcun cambiamento della governance che continuerà a essere nella mani di Franco Mantero, presidente ed esponente della quarta generazione della famiglia sinonimo di Seta sul Lario dal lontano 1902, con l'aiuto dei due amministratori delegati Simone Taroni e Simone Mercuri. In un momento complesso per il settore tessile, Mantero Seta non conosce crisi ed esce ulteriormente rafforzata dalla partecipazione di Chanel che ha saputo riconoscere il lavoro di un'eccellenza italiana.

