A Crema ci sono troppi ristoranti? Boom di aperture in poche settimane | Turisti da record

Crema – In poche settimane cinque nuovi ristoranti hanno aperto in città e due punti ristoro stanno per aprire. La febbre del food ha colpito Crema, forse perché da qualche tempo il turismo ha toccato numeri mai registrati. Fatto è che qualche settimana fa ha aperto un ristorante giapponese in via IV Novembre, Iuzu (mandarino giapponese), dove si servono piatti di buona qualità. Gli ha fatto eco, poche decine di metri più avanti, Il 46, sempre a gestione cinese. Questo ristorante ha raccolto l'eredità della pizzeria Luna, che ha chiuso dopo 38 anni di lavoro. Nel nuovo ristorante trova ancora spazio la pizzeria, con cuoco italiano, ma la linea va verso sushi e piatti della tradizione giapponese e cinese. Ha invece chiuso i battenti l'ennesimo ristorante che ha provato ad aprire sotto il Palace hotel, ancora in via IV Novembre che è durato meno di un anno.

A Crema ci sono troppi ristoranti? Boom di aperture in poche settimane: "Turisti da record".

