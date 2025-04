Lanazione.it - Salva la nonna dalla crisi epilettica, il padre commosso: “Mio figlio è un eroe”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 aprile 2025 – Un attimo che vale una vita. L’attimo in cui Gioele, 11 anni, ha visto lavacillare e capito che non c’era tempo da perdere. Unaconvulsiva, all’improvviso, il corpo che va fuori controllo e lui che non si fa travolgerepaura. La soccorre, si ricorda delle “regole” del primo soccorso imparate a scuola e le mette in pratica, chiama il 112 e al telefono segue le indicazioni dell’operatore del 118 mentre l’ambulanza della Misericordia è in viaggio, a sirene spiegate. “Mioè un, e non manco di dirglielo”, dice con l’emozione che spezza le parole in gola, Francesco Boncompagni, il babbo di Gioele, ricostruendo quei drammatici momenti. È successo tutto in un attimo. Lei sessantuno anni, è in giardino insieme al nipote: cura le piante per impreziosire quell’angolo di verde dove affaccia la casa, a due passi dal centro.