Tre comunità senza medico di base nel Lodigiano | Rivogliamo gli ambulatori l’Asst non ci ascolta

COMAZZO – In un Consiglio comunale aperto a tutta la cittadinanza, sabato mattina a Palazzo Pertusati, si è parlato dell'assenza del medico di base negli ambulatori dei comuni di Comazzo, Lavagna e Merlino, in seguito al malore accusato a fine febbraio dal dottor Giovanni Fazzi, medico e sindaco di Merlino, a seguito del quale era stato ricoverato d'urgenza al San Raffaele di Milano. Nel primo mese di convalescenza, i pazienti avevano potuto ugualmente usufruire del servizio di medicina territoriale grazie alla dottoressa Loredana Maddinelli, sostituta temporanea del dottor Fazzi. Nonostante qualche problema legato alla variazione delle giornate di attività, era riuscita a garantire il regolare svolgimento del servizio fino al 24 marzo. Da quella data poi era stato attivato, a Comazzo, un ambulatorio medico temporaneo, gestito dall'Asst, che aveva messo a disposizione alcuni medici operanti in altre realtà, disponibili su base volontaria.

