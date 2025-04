Torneo Atp di tennis a Monza il sindaco Poalo Pilotto | Un grande risultato frutto di competenza e gioco di squadra

Monza – È l'evento tennistico più importante della storia della città. L'ingresso nel circuito del grande tennis internazionale. Per il sindaco Paolo Pilotto, è il segnale di una città che da sempre esprime tantissimo nello sport, e che oggi vive una fase di ulteriore espansione. sindaco, ora possiamo definire Monza come "città del tennis"? "Non avrei nulla in contrario a questa definizione. Il Villa Reale tennis club è una realtà che ha una grande nomea in provincia e anche fuori, vantando grandi allenatori e una dirigenza molto capace. Ottenere come main sponsor Atkinsons è un grande risultato, come essere riusciti a connettere tanti sponsor del territorio. Il merito parte dalla serietà della formazione sportiva quotidiana che il centro offre, in un momento in cui è scoppiata la passione per il tennis con gli strepitosi trionfi di Sinner".

